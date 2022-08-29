Казань, 29 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Бюст Героя России Дамира Исламова появится на территории Казанского танкового училища. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Союз танкистов» Альберт Гималетдинов.

T. me/rustamminnikhanov/57 Герой России Дамир Исламов

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Открытие памятника запланировано в день присяги первокурсников — 10 сентября, передает «Татар-информ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звание Героя России Исламов получил в марте 2022 года. Военнослужащий погиб 7 марта в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР. Экипаж танка под командованием Дамира Исламова вступил в бой с пятью танками противника, уничтожив четыре из них. Однако танк старшего лейтенанта подбили ВСУ. Все члены экипажа погибли. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно).

Сегодня же стало известно, что скончалась мать Героя России Сажида Валиахметова. По словам дочери, женщину похоронили 24 августа в городе Лениногорске.

Как передавало ИА REGNUM, в Казанском Кремле во время торжественного приема в честь лучших семей Татарии особое внимание было уделено родителям участников спецоперации — Героев Российской Федерации Дамира Рашидовича Гилемханова, награжденного посмертно, а также Раиля Наилевича Габдрахманова и Ивана Алексеевича Додосова, находящихся в настоящее время при исполнении воинского долга.

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