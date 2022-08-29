Бухарест, , 18:25 — REGNUM Правительство Румынии анонсировало выделение 22 млн леев ($4,5 млн) на реализацию масштабной программы энергообеспечения регионов. Об этом 29 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Николае Чукэ Mapn.ro

В первую очередь соответствующие средства будут вложены в систему уличного освещения, создание альтернативных баз бесперебойного электроснабжения и повышение эффективности работы районных электростанций.

«Наша задача – вывести энергетику Румынии на уровень высокоразвитых западных государств», – заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ.

Напомним, сегодня в ряде регионов Румынии электроэнергия подается лишь на несколько часов в день. Это связано с режимом жесткой экономии, введенной местными властями в условиях нехватки энергоносителей.

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