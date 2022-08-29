София, , 17:52 — REGNUM Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) намерена рассмотреть основные положения нового контракта официальной Софии с российским концерном Газпром о поставках на болгарскую территорию газа из РФ. Об этом 29 августа сообщает БНР.

Сотрудники «Газпром» Gazprom.ru

В заявлении КЭВР отмечено, что на сегодняшний день соответствующего предложения от правительства Болгарии не поступало, однако этот вопрос «будет решен в ближайшее время». «Без одобрения Комиссии подобный контракт будет недействительным», — подчеркивают чиновники структуры.

При этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в КЭВР, абсолютное большинство представителей болгарского энергетического регулятора выступает в пользу развития тесных связей с Газпромом.

Напомним, ранее действующий Совет министров Болгарии высказался за возобновление переговоров с РФ по импорту на болгарскую территорию голубого топлива из России.

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