Москва, , 17:28 — REGNUM В Москве правоохранительные органы задержали сооснователя проекта «Диссернет» и журналиста Андрея Заякина. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает издание «Новая газета. Европа», в которой он публикуется.

Заякину было предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется Заякину — в суде не уточнили, однако, по неподтверждённым данным, он финансировал структуры оппозиционного блогера и экстремиста Алексея Навального, который ныне отбывает наказание в тюрьме по ряду статей.

Суд избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия ему запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.