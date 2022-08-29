Москва, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передаёт 29 августа пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе разговора стороны подчеркнули важность документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.

Также подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией.

Помимо этого, Путин и Пашинян затронули ряд практических аспектов реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Условлено о продолжении контактов.