Николаев, Украина, 29 августа, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы России 29 августа нанесли удар по Ингульскому мосту в Николаеве, сообщил в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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«Пока слабенько», — отметил он.

Судя по представленной видеозаписи, удар пришелся в опору моста, однако сооружение устояло.

Ранее киевские власти заявили о начале «контрнаступления» на николаевско-херсонском направлении. Поданным российскихвоенных экспертов и военкоров, в действительностиВСУ осуществляют эпизодические попытки продвинуться на юг, ини одна из них не увенчалась успехом.