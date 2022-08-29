Подгорица, 29 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. С января 2022 года до конца августа черногорская государственная авиакомпания Air Montenegro перевезла более 230 000 пассажиров и добилась роста на 150% по сравнению с летним сезоном прошлого года, сообщили в Air Montenegro

confused_me Самолет

«Несмотря на нестабильный рынок, эпидемию и многочисленные проблемы в воздушном сообщении по всей Европе, Air Montenegro удалось утроить количество направлений, с которыми она связывает Черногорию. Аренда самолетов большей вместимости также способствовала динамичному росту компании и значительному увеличению количества перевезенных пассажиров», — говорится в сообщении.

Они добавляют, что в этом сезоне, включая регулярные чартеры, компания соединяет Черногорию с 16 различными направлениями, в том числе: Париж, Нант, Лион, Цюрих, Франкфурт, Копенгаген, Любляна, Белград, Прага, Баня-Лука, Стамбул, Тель-Авив, Катовице, Ереван, Братислава, Каир.