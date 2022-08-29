Рига, , 16:38 — REGNUM

Крылья ангела Цитата из видео «Полиция Риги опубликовала кадры с воздуха разрушения обелиска Освободителям»

Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» начала кампанию по отстаиванию исторической памяти о снесенном в Риге мемориальном комплексе советских воинов. Об этом сообщила партия на странице в социальных сетях.

«25 августа в 16:43 наше сердце остановилось. Именно в этот момент власти Латвии снесли Памятник Освободителям Риги», — говорится в сообщении.

В партии добавили: «Мы не забудем и не простим, но будем работать для того, чтобы восстановить разрушенное. А пока «16:43» — дань памяти павшему в неравной борьбе с подонками Памятнику и символ возрождения».

Отмечается, что если среди жителей Латвии и других стран есть желающие использовать этот символ в своих социальных сетях, скачать его можно по ссылке в сообщении «Русского союза Латвии» под публикацией в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Первые майки с цифрами 16:43 уже распространены среди активистов и членов партии.