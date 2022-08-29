Подгорица, , 16:35 — REGNUM Министр государственного управления Черногории Мараш Дукай заявил, что с 20 августа Черногория подверглась крупнейшей атаке на информационную систему, и эта атака все еще продолжается, сообщает RTCG.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь директор управления информационной безопасности Душан Полович сообщил, что этими кибератаками были заражены 150 станций в десяти государственных учреждениях. Он сообщил, что стоимость вируса, атаковавшего информационную систему правительства, составляет от 100 тысяч до двух с половиной миллионов долларов.

«Мы никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным. Мы получаем огромную поддержку от наших партнеров. В первую очередь хочу поблагодарить США, Великобританию и Францию», — сказал министр.

По его словам, Черногория в последние годы не инвестировала в информационную безопасность.

Ранее агентство национальной безопасности Черногории заявило, что за кибератакой «стоят спецслужбы РФ».