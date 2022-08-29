Бухарест, , 16:34 — REGNUM Румыния может окончательно вступить в зону Шенгенского соглашения уже в январе 2023 года. Об этом 29 августа со ссылкой на заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Ауреску, сегодня Румыния выполнила основные обязательства перед Европейским союзом, и теперь она «готова снести последние пограничные барьеры в рамках общеевропейской семьи».

Богдан Ауреску «На урегулирование последних бюрократических препятствий нам понадобится менее полугода».

При этом президент и премьер-министр Румынии не стали комментировать слова Ауреску.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц одобрил интеграцию Румынии, Болгарии и Хорватии в Шенгенскую зону.

Шенгенское соглашение предусматривает ликвидацию пограничных и таможенных ограничений в рамках стран-членов Евросоюза.

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