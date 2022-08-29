СМИ Латвии: бизнесмены стараются обойти антироссийские санкции
Рига, 29 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Предприниматели активно пытаются обойти санкции, наложенные на Россию, придумав несколько способов осуществления задуманного. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv со ссылкой на таможенные службы своей страны.
Так, с момента введения в феврале 2022 года санкций таможня Латвии зафиксировала 1 339 возможных нарушений. Служба государственных доходов (СГД) возбудила 32 уголовных дела.
Большинство нарушений связаны с незаконным перемещением товаров через границу. Как отмечает издание, бизнесмены «мухлюют» с кодами товаров, это является наиболее классическим методом обхождения санкций.
Так, на погранпереходе второй раз за неделю поймали водителя, пытавшегося провезти в Россию тренажеры. Их стоимость превышает 300 евро, товары класса «люкс» запрещены санкциями, а значит, и их нельзя ввозить. «Клиент изменил код товара. Возбуждено уголовное дело», — заявила заместитель начальника пункта таможенного контроля Службы государственных доходов (СГД) Ирина Голубева.
Кроме того в Россию нельзя ввозить растения, химикаты, бумагу, машины, электрооборудование, двигатели и другие вещи. Нельзя импортировать из России древесину, спирт, удобрения, изделия из стекла, шины, двигатели, драгметалл и, начиная с августа 2022 года, уголь. Изменения не касаются нефтепродуктов — согласно заключенным до декабря и даже февраля 2023 года контрактам.
Сообщается, что в сделках, вызывающих подозрение латвийских таможенников, чаще всего фигурируют Казахстан и другие страны-посредники.
Глава Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш говорит, что Казахстан выделяется как одна из стран, которую Россия может использовать для обхода санкций. Оба государства находятся в одном таможенном союзе.
«Российской компании несложно учредить, например, компанию в Казахстане, которая закупает товары у легального дилера, а дальше — так как это таможенный союз, внутренних границ в принципе не существует — дальше эти товары появляются на полках России», — считает он.
Отмечается, что доля казахстанских грузов в железнодорожных перевозках Латвии значительно увеличилась — с 0,4% в 2021 году до 25% в 2022 году. В основном, речь идет о транзите казахстанского угля, но ряд экспертов считает, что речь идет о российском угле. Очевидно, что если бы этот поток был не выгоден России, его бы уже закрыли, подчеркивает латвийское издание.