Москва, 29 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Развитие технологий на основе искусственного интеллекта в России и попытка введения в этой сфере правил неизбежно приведёт к социальным проблемам, считает руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов.

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«Но я являюсь сторонником той точки зрения, что это не задача разработчика, это не задача конкретной бизнес-идеи, её реализации. Когда мы говорим о таких социальных последствиях. Это задача государства. То есть, государство, которое придумывает какие-то преференции для развития систем искусственного интеллекта, оно просто должно быть готово к тому, что, возможно, ему придётся как социальному государству реагировать на такие последствия», — приводит слова эксперта РАПСИ.

В качестве примера Башкатов напомнил о ситуации с криптовалютами, когда долгое время велась борьба за принцип технологической нейтральности, но затем появилась идея, что государство должно контролировать рынок, когда он переходит в реальный мир. Например, совершаются сделки с реальными товарами.

Эксперт выделил несколько трендов, которые выделяются в сфере введения правил в сфере высоких технологий. Во-первых, по его мнению, государство будет учитывать социальный контекст. Во-вторых, мягко регулировать в некоторых сферах. В-третьих, пытаться ограничить или дифференцировать доступ в цифровой мир.

Башкатов полагает, что тренды проявят себя уже в скором времени.