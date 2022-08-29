Европе как можно быстрее необходимо договариваться с Россией — эксперт
Москва, 29 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Европа слишком увлеклась санкциями и переоценила свои возможности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
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Газ
«ЕС критически не хватает энергоносителей, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Мировой энергетический кризис продолжает усиливаться, цены на энергоносители бьют все мыслимые и немыслимые рекорды.
Кроме того, совсем скоро зима, а европейские хранилища истощены. Исходя из недавних заявлений немецкой стороны, газа у них остается не более чем на 2,5 месяца, а в реальности может быть даже еще меньше.
Европе ничего не остается, как останавливать свою промышленность, в первую очередь это касается энергоёмких производств — металлообрабатывающих, химических, бумажных.
Все это, в конечно счете, выражается в диком росте цен, инфляции, безработице и других социально-экономических проблемах.
Для того, что бы спасти свою промышленность, Европе как можно быстрее необходимо договариваться с Россией», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Европе критически не хватает энергоносителей, при этом цены на них бьют рекорды. Промышленные предприятия закрываются одно за другим — слишком высоки издержки.
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