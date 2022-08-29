Москва, 29 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Стоимость контейнерных перевозок из Китая увеличилась сразу после пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Грузовое судно с контейнерами на борту

«Резкое восстановление грузопотоков, периодические локдауны в крупных китайских портах и нехватка контейнеров негативно сказались на оборачиваемости судов и контейнеров, что привело к дефициту предложения.

Поэтому стоимость контейнера в постпандемийном 2021 году была в два, а в моменте и в три раза выше, чем в допандемийном 2019 году. Пик стоимости контейнерных перевозок пришелся на август–сентябрь 2021 года, и с тех пор расценки только падали.

Однако российские заказчики контейнерных перевозок сейчас находятся вне этого тренда. После попыток осуществить транспортную блокаду РФ и отказа крупнейших мировых контейнерных линий (на них приходится около двух третей всего контейнерного оборота в мире) работать с российскими товарами, основные логистические потоки перешли на азиатские направления.

Нагрузка на провайдеров из Китая и Турции, ставшей сейчас одной из основных транзитных стран для международной логистики в Россию, многократно возросла. Очевидно, что рост спроса при ограниченном предложении подстегнул рост цен.

Справедливости ради надо отметить, что рост тарифов коснулся не только контейнерных перевозок. Усложнение логистических маршрутов, увеличение сроков доставки, ограничения авиа- и автомобильных перевозок напрямую влияют на стоимость транспортной логистики. Причем наиболее заметно это на крупногабаритных товарах, например, на цене крупной бытовой техники.

С учетом текущей ситуации, возможно, России стоит рассмотреть китайскую модель развития и постепенно наращивать собственный контейнерный флот. Это долгий и дорогой путь развития, но он может в будущем оградить страну от глобальных рисков, аналогичных сегодняшним», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость доставки контейнеров из Китая и Турции увеличилась по сравнению с февралём в два раза, что отразится на ценах на электронику.

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