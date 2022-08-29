Исламабад, , 15:21 — REGNUM В Пакистан начала поступать международная помощь, в то время как военные и добровольцы отчаянно стараются эвакуировать тысячи людей, пострадавших от разрушительных наводнений, которые уже унесли более 1000 жизней, как передает Associated Press.

Наводнение Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs

Грузовые самолеты из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов первыми прибыли в Исламабад в рамках международной акции по оказанию помощи. Они доставили в страну палатки, продовольствие и другие предметы первой необходимости. Грузовики с палатками, продовольствием и водой также были отправлены в различные районы страны Национальным управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Турция и ОАЭ были среди тех, кто обещал помочь Пакистану справиться с кризисом после того, как страна обратилась за помощью к международному сообществу. Во вторник в Исламабаде ООН планирует выступить с призывом о помощи жертвам наводнений в Пакистане, от которых пострадало уже более 30 миллионов человек.

Пакистанский премьер-министр Шабаз Шариф 29 августа заявил, что ливни, приведшие к катастрофе, были самыми сильными за последние тридцать лет.

«Я видел наводнение повсюду, куда бы ни ехал в последние дни, и даже сегодня», — сказал Шариф в Чарсадде — одном из разрушенных городов. Он также сказал, что самолеты с гуманитарной помощью уже начали прибывать в Пакистан, и ожидается, что их будет еще больше.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение в Пакистане унесло жизни 1033 человек