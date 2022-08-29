Баку, , 15:20 — REGNUM Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провёл встречу с прибывшим в Баку с первым заместителем министра энергетики, и. о. министра Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба азербайджанского министерства энергетики.

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«В рамках встречи была подписана «дорожная карта» по расширению энергетического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ касается 20 направлений в области энергетики. В том числе он предусматривает создание двусторонней рабочей группы, сотрудничество на территориях Нагорного Карабаха, перешедших по контроль Баку, участие предприятий Узбекистана в проектах по возобновляемой энергии.

Также в документе предусмотрено строительство новых тепловых электростанций за счёт частных инвестиций, обмен знаниями и опытом в теплоснабжении, либерализации энергетических рынков, эффективном использование энергоресурсов. По данным пресс-службы, «дорожная карта» охватывает мероприятия в 2022 и 2023 годах.