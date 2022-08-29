Париж, , 15:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет о срыве декларации по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла привести к принятию итогового документа», — отреагировал президент Франции.

С другой стороны, глава французского государства приветствует тот факт, что Франция от имени 55 государств и Европейского союза сделала решительное заявление, в котором говорится о поддержке киевского режима. Несмотря на месяц переговоров в Нью-Йорке, 191 страна, подписавшая ДНЯО, не смогла договориться о совместном заявлении.

«Франция уважает и будет продолжать полностью соблюдать свои обязательства по ДНЯО и по-прежнему выступает против Договора о запрещении ядерного оружия», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за энергетический суверенитет Европы, а также за глубокие реформы в энергетическом рынке ЕС.

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