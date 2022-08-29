Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге к концу 2022 года составит 2%. Об этом 29 августа заявил временно исполняющий обязанности главы городского комитета по инвестиционной политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Очередь безработных на бирже труда

По данным Зырянова, Петербург до сих пор удерживает самый низкий уровень безработицы среди регионов России, он составляет 1,4% от численности трудоспособного населения. При этом в городе сохраняются риски высвобождения работников, обусловленные приостановкой деятельности предприятий, реструктуризацией и уходом иностранных компаний с российского рынка.

«Отрицательный эффект этих процессов может сохраниться до конца второго полугодия текущего года. Поэтому мы ожидаем рост числа безработных до 65 тысяч человек, а уровень безработицы составит 2%», — сообщил Зырянов.

По данным на 24 августа, в службе занятости в статусе безработных числятся 17 183 петербуржца. При этом в городе имеется 35 346 вакансий для найма сотрудников.