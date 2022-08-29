Москва, 29 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Проблемы межэтнических конфликтов в России по-прежнему остаются актуальными. Об этом 29 августа заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Игорь Баринов

«Миграционные процессы, они сложные, важные, мы понимаем, что экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, но, к сожалению, эти процессы иногда формируют, фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях. Возникают риски формирования анклавов, растёт этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьёзное давление», — заявил Баринов.

В таких условия естественно, что идёт обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан, и поэтому в этой сфере очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов, указал он.

«Мы с коллегами по правительству, это девять федеральных органов исполнительной власти, и Генеральной прокуратурой сейчас начали работу над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов и считаем, что надо эту работу усиливать с привлечением общественных, религиозных организаций», — указал он.