Москва, 29 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Компании, занимающиеся научными и техническими разработками, должны иметь все льготы, которые действуют для IT-предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

duma. gov.ru Александр Демин

По его словам, обращение с подобной инициативой он направил в правительство РФ.

«Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики, в том числе в сфере IT, важны предприятия, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). На них по-прежнему большая налоговая и регуляторная нагрузка. А ведь именно от таких разработчиков зависит повышение технологического развития производства, в том числе импортозамещение», — сказал Дёмин.

Депутат добавил, что его идею поддержали представители научно-конструкторских предприятий на встрече в Екатеринбурге. Также Дёмин пообещал направить в Минцифры предложение создать централизованную платформу, которая поможет производителям искать отечественное программное обеспечение на замену ушедшему зарубежному.