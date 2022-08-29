Подольск, Московская область, 29 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. На машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» завершён очередной этап изготовления первой реакторной установки «Ритм-400» для ледокола «Лидер» проекта 10 510. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Iceberg.sp.ru Макет атомного ледокола «Лидер»

На заводе завершена автоматическая наплавка антикоррозийного покрытия на внутренней поверхности детали корпуса — обечайке с патрубками. Данная технологическая операция выполняется ленточным электродом под слоем флюса. Производительность способа — 24 кг наплавленного металла в час, а длительность — 21 день. Общая масса наплавленного металла составляет около 1,5 тонны. Деталь будет отправлена на механическую обработку, операции контроля и укрупнительную сборку.

Ранее на Балтийском заводе была завершена погрузка двух реакторных установок «Ритм-200» на третий серийный атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия». Установка реакторных установок является ключевой производственной операцией процесса строительства атомоходов.

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Отметим, что «РИТМ-400» — российский водо-водяной ядерный реактор. Планируется, что мощность установки обеспечит круглогодичную проходимость по Северному морскому пути. «Ритм-400» в 1,8 раза мощнее «Ритм-200». Тепловая мощность составляет 315 МВт.

Ранее ИА REGNUM приводило мнение эксперта американского журнала The National InterestКалеба Ларсона, который назвал российские ледоколы«оружием для захвата Арктики». Он считает, что для этого не требуется сверхзвуковое оружие и самолеты-невидимки, а только ледокол класса «Лидер».

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Как сообщало ИА REGNUM, принято решение о строительстве в Петрозаводске двух ледоколов для Северного морского пути. Строительство судов ледового класса обсуждалось 25 августасекретарём Совета безопасности РоссииНиколаем Патрушевым и главой Карелии Артуром Парфенчиковымв ходе встречи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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