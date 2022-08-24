Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM На Балтийском заводе завершена погрузка двух реакторных установок «Ритм-200» на третий серийный атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия». Установка реакторных установок является ключевой производственной операцией процесса строительства атомоходов. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Ледокол «Арктика» (проект 22220) Oaoosk.ru

Сложный технологический процесс по погрузке и монтажу на «Якутию» парогенерирующих блоков «Ритм-200» тепловой мощностью по 175 Мвт каждый завершился 23 августа 2022 года. Вес каждого из блоков составляется 147,5 тонн, высота которых 7,3 метра, а диаметр — 3.3 метра.

«Основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Они имеют уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Срок службы реакторов 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22 220 двухосадочным, обеспечивая улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости. Корабелам Балтийского завода предстоит провести окончательный монтаж реакторной установки, её вспомогательного оборудования и арматуры», — указано в сообщении пресс-службы.

Отметим, что российский атомный ледокол «Якутия» был заложен на Балтийском заводе 20 мая 2020 года. Планируется, что судно будет передано заказчику в декабре 2025 года. Стоимость оценивается примерно в 51 млрд рублей. «Якутия» является частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года», цель которой — развитие «Северного морского пути». Задачей будет обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на третьем серийном атомном ледоколе «Якутия» (проект 22 220), который строит Балтийский завод в Петербурге, 19 августа произошло задымление. Жертв и пострадавших нет.

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