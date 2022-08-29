Шахты, Ростовская область, 29 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ростовской области полиция обнаружила наркопритон, в организации которого подозревается 38-летний житель города Шахты. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 29 августа.

Уголовное дело

По предварительной версии, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина организовал наркопритон в своём доме. В ходе обыска по месту проживания у него были изъяты предметы, свидетельствующие об употреблении наркотиков.

Также были задержаны четверо постоянных посетителей наркопритона. В их отношении составлены административные протоколы.

Предполагаемый организатор наркопритона стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.