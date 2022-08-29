Москва, 29 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Никакие решительные меры Европейского ЦБ не смогут подавить инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»). Так она прокомментировала планы ЕЦБ ужесточать денежно-кредитную политику ради сдерживания инфляции.

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«Насколько можно понять, европейский Центробанк хочет наступить на те же грабли, на которые регулярно наступает наш регулятор путём борьбы с инфляцией издержек (немонетарной), ограничивая денежное предложение на рынке, то есть монетарными методами, — сказала Дмитриева. — Инфляция издержек в еврозоне обусловлена заоблачными ценами на сырье и энергоносители, которые вызваны исключительно геополитическими факторами. Это ограничивает экономический рост во всех энергоемких отраслях промышленности и существенно увеличивает расходы населения».

Кроме того, она подчеркнула, что экономический рост через введенные санкции ограничивается со стороны спроса, поскольку потеряна доля рынка для европейских товаров в России и Белоруссии.

«Поэтому я думаю, что никакие решительные меры Европейского ЦБ не смогут подавить инфляцию. Мне сложно представить себе, как ее можно подавить при таких высоких ценах на сырье и энергию, — призналась Дмитриева. — Поэтому любые попытки ее подавить тут же породят проблемы с экономическим ростом. В итоге Европа будет испытывать одновременно и инфляцию, и экономический спад. И может уйти в штопор стагфляции».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что благосостояние Европейского союза строилось на дешевых импортных ресурсах, но из-за роста издержек, вызванных энергетическим кризисом, в ЕС начали закрываться многие производства.