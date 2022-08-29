Москва, 29 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Когда Россия сталкивается с серьёзными вызовами, её общество консолидируется, и подтверждением этому служат процессы в настоящий момент. Об этом 29 августа заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Баринов

«Та работа, которую мы проводим с нашими крупнейшими национально-культурными и общественными объединениями по гуманитарной помощи республикам Донбасса. Фактически с самого начала специальной военной операции мы начали формировать гуманитарную помощь, гуманитарные конвои», — заявил Баринов.

«На сегодняшний момент уже было шесть выездов, собрано 700 тонн гуманитарной помощи, причём мы старались привозить её в самые горячие точки, там, где люди в наибольшей степени нуждались в этой помощи. В начале апреля-мае это был Мариуполь, Волноваха, потом Лисичанск, причём руководители наших национально-культурных автономий: греков, армян, украинцев, белорусов России — выезжали вместе со мной», — указал он.