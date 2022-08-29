Москва, 29 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На цену кофе в России летом 2022 года влияют несколько объективных и ситуационных факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Engin_Akyurt Кофе

«Это неурожай в Бразилии, что уже учитывают оптовые игроки, проблемы с логистикой поставок в Россию, сложности взаиморасчетов и с продолжением деятельности части известных и популярных ранее кофейных брендов, а также спрос со стороны предприятий и граждан, создающих запас кофе, который может храниться достаточно продолжительное время без катастрофичной потери вкуса», — сказал Цыганов.

По его словам, на российский рынок могут начать активнее поставляться зерна из Вьетнама, Индонезии, Кении, Эфиопии и других стран-производителей, где урожай может быть более удачным, чем в Бразилии.

«Из этих же стран идут поставки зерен, расфасованных для розничных потребителей, есть и российские бренды, занимающиеся купажом и расфасовкой. Появление новых поставщиков должно позволить удержать российский рынок кофе в зернах и молотого кофе от серьезного роста цен, — полагает Цыганов. — Сложнее с растворимым кофе, для производства которого нужны производственные мощности и также отработка логистики. России уже есть свои производства, которые вполне могут быть расширены. Можно вспомнить популярный советский дефицитный продукт — растворимый кофе из Индии — и наладить поставки. Есть мощности в Китае и других странах Юго-Восточной Азии».

Как полагает Цыганов, за разумное время наладить поставки в необходимых количествах вполне реально, и это также позволяет рассчитывать на то, что рост цен будет плавным.

«При этом есть и фактор снижения цены — новые производители выходят на рынок, и им еще только нужно добиться популярности, найти способ, чтобы потребитель купил новый продукт, попробовал его. Поэтому рост цен на кофе будет продолжаться, и в целом он будет складываться на основе роста логистических издержек, учета инфляции и оценки проблем с банковскими расчетами с зарубежными контрагентами», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проблемы с урожаем кофе в Азии и в Южной Америке уже сказались на его стоимости на мировых рынках.