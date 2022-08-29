Москва, 29 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Промышленные затраты в Евроблоке стремительно растут, что в конечном итоге отражается на производстве и себестоимости продукции, делая её не конкурентоспособной, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Европейские производители химикатов и удобрений первые, кто столкнулись с такими проблемами. Данные компании сильно зависят от природного газа и как источника энергии, и как сырья для производства. Соответственно высокие цены наносят двойной удар по таким заводам.

Так, например, CF Industries Holdings Inc. — крупнейший американский производитель сельскохозяйственных удобрений в Великобритании, и Yara International заявили на прошлой неделе, что собираются останавливать и закрывать свои заводы.

Ряд производителей стали в Испании вынуждены снизить объемы производства или полностью остановится. Гигант BASF и другие европейские производители химической продукции, которые полагаются на природный газ для работы крекеров — больших печей, также вынуждены приостановится.

Смогут ли европейские компании хоть как-то адаптироваться к новым реалиям? Вряд ли. Дело в том, что Европа сама посадила себя на энергетическую зависимость от России и загнала себя в такой кризис санкциями. Если Россия вообще прекратит поставки топлива — это будет крах для стран Евросоюза.

Правительства ЕС вынуждены будут поставить под удар промышленность, чтобы зимой домашние хозяйства, малый бизнес, школы, полицейские участки и больницы не остались без света.

Многие крупные промышленные потребители получают свой газ по так называемым «прерываемым контрактам» и это означает, что в случае внезапной нехватки энергоресурсов они первыми увидят сокращение поставок. Это, в свою очередь, приведет к остановке заводов и сокращению рабочего времени в крупных компаниях.

Удар по промышленности, конечно, в конечном счете ударит и по росту безработицы, и на затратах простых жителей. Несмотря на то, что Европа старается быстро ослабить свою энергетическую зависимость, она по-прежнему полагается на Россию для удовлетворения более чем трети своих потребностей в энергоресурсах.

По мере того, как заканчивается лето, и температура начинает падать, встают сложные вопросы для ЕС. В Европе уже наблюдается энергетический кризис, который ощущается очень остро, и с приближением зимы он будет только нарастать.

Не исключено, что осенью правительство Евроблока будет искать какое-то мирное соглашение с Россией, чтобы возобновить поставки энергоносителей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Европы одно за другим закрываются крупные промышленные предприятия. Главные причины — критически не хватает энергоносителей.

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