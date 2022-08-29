Тбилиси, 29 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Вертолёт Super Puma, который Грузия приобрела, когда президентом был Михаил Саакашвили, не используется, поэтому решено его продать. Об этом 29 августа сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе заседания правительства.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Он отметил, что вертолёт планировалось использовать для перевозки ВИП-персон. С момента покупки летальный аппарат так ни разу не применили.

«Мы приняли решение вернуть новый вертолет производителю, то есть продать, а взамен купить три новых вертолета, которые можно будет использовать в спасательных и других операциях», — заявил премьер-министр.

Гарибашвили подчеркнул, что решение принято окончательно, и грузинское правительство начало переговоры с компанией-производителем.

Напомним, Грузия в 2010 году заказала два вертолёта Super Puma у компании французской компании Eurokopter. Когда заказ был выполнен в 2012 году, то в стране уже сменилась власть. Тем не менее за летательные аппараты заплатили $55 млн. Второй вертолёт планировалось применять при спасательных операциях. Их так ни разу не использовали.