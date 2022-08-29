Москва, 29 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Отсутствие российского паспорта не должно быть препятствием для оказания медицинской помощи союзным войскам ДНР, ЛНР и добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Всем нашим людям, нашим воинам-героям требуется помощь, в том числе медицинская. Но, к сожалению, у нас остается привычка жить по-старому. Союзным военнослужащим, видящим себя вместе с Россией, отказывают в помощи. Отсутствием российского гражданства объясняют невозможность оказания медпомощи в военно-медицинских организациях РФ «в плановой форме на безвозмездной основе», — сказал депутат.

Миронов заявил, что считает подобную ситуацию возмутительной.

«Мы все вместе защищаем мир от нацизма. Мы с нашими союзниками бок о бок строим наше безопасное будущее. Но какие-то формальности мешают помогать нашим героям из ДНР и ЛНР. Убежден, что мы должны быть союзниками не только на словах, но и на деле. В союзных войсках должна быть союзная медицина!», — добавил парламентарий.