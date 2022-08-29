ЕК потребует от Сербии обосновать причину отмены гей-парада
Брюссель, 29 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Для Евросоюза права ЛГБТ-сообщества являются основными правами человека и от Сербии как от партнера ЕС требуется эти права соблюдать. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна Писонеро 29 августа.
По ее словам, ЕК будет внимательно следить за вопросами, связанными с отменой проведения «Европрайда» в Белграде в сентябре этого года.
«Нам очень жаль, что Сербия заявила о намерении отменить или перенести проведение «Европрайда». Мы считаем, что нам нужно получить дополнительные обоснования этого решения», — сказала Писонеро в интервью порталу European Western Balkans.
Напомним, что 27 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не сможет организовать «Европрайд» из-за обострения ситуации в Косово и Метохии, а также из-за других международных мероприятий в рамках проекта «Открытые Балканы», которые пройдут в сентябре.