Брюссель, 29 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Для Евросоюза права ЛГБТ-сообщества являются основными правами человека и от Сербии как от партнера ЕС требуется эти права соблюдать. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна Писонеро 29 августа.

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По ее словам, ЕК будет внимательно следить за вопросами, связанными с отменой проведения «Европрайда» в Белграде в сентябре этого года.

«Нам очень жаль, что Сербия заявила о намерении отменить или перенести проведение «Европрайда». Мы считаем, что нам нужно получить дополнительные обоснования этого решения», — сказала Писонеро в интервью порталу European Western Balkans.

Напомним, что 27 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не сможет организовать «Европрайд» из-за обострения ситуации в Косово и Метохии, а также из-за других международных мероприятий в рамках проекта «Открытые Балканы», которые пройдут в сентябре.