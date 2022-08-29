Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. За первое полугодие 2022 года Санкт-Петербург стал третьим среди регионов России по объему отгруженных потребителям товаров. Об этом 29 августа заявил временно исполняющий обязанности председателя городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка сельхозоборудования

«Объём отгружённых товаров обрабатывающих производств составил за полугодие более 1,8 трлн рублей. Это третий показатель по России», — отметил Зырянов.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Петербурге, как ожидается, составит порядка 97%, а объём отгружённых товаров — в районе 2 трлн рублей.

«К 2025 году планируемый рост объёмов промышленного производства должен перерасти уровень более чем на пять процентных пунктов. При этом объём отгруженной продукции достигнет порядка четырёх триллионов рублей», — поделился прогнозом Зырянов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Зырянова, индекс промышленного производства в Петербурге в первом полугодии 2022 года составил 105,1% по отношению к тому же периоду 2021 года. При этом экономика города демонстрирует устойчивость. В некоторых отраслях наблюдается положительная динамика.