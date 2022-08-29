Степанакерт, 29 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Между Нагорным Карабахом и Арменией с 20:00 часов 30 августа будет действовать новый маршрут движения. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Отмечается, что 29 августа президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян провёл заседание Совета безопасности. На нём обсуждался новый маршрут.

«Согласно пункту 6 заявления, подписанного руководителями Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации 9 ноября 2020 года, новый маршрут сохранит статус коридора. Завершены работы по асфальтированию дороги протяженностью 4,7 км, временно соединяющей маршрут с автомагистралью Горис-Степанакерт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая дорога будет проходить по Бердадзорскому подрайону. Ранее в Нагорном Карабахе сообщали, что действующий маршрут в Армению будет работать до 31 августа.

Напомним, 26 августа Азербайджану были переданы город Лачин (Бердзор) и соседние с ним сёла.