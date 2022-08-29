Бамиан, Афганистан, , 14:10 — REGNUM В афганской провинции Бамиан Забихулла Рабдуст, начальник управления сельского хозяйства, животноводства и ирригации провинции, вместе с четырьмя своими телохранителями без причины избил одного из посетителей. Об этом пишет газета «8 Собх».

Избиение Pixabay.com

Местные источники на условиях анонимности сообщили, что избитого зовут Гулям Афзали и он является жителем уезда Якавланг. Источники добавляют, что Гуляма избивали кулаками, ногами и прикладами автоматов. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Собеседники добавили, что этот инцидент произошёл из-за того, что Гулям претендовал по открытому конкурсу на вакантную должность в управлении сельского хозяйства.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили об этом инциденте.

Напомним, сообщения о жестоком обращении, пытках, избиениях и убийствах мирных жителей в Афганистане поступали и раньше. Не так давно сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока избили и оскорбили несколько женщин в городе Талукан, столице провинции Тахар.