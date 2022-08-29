* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:57 — REGNUM Заместитель главы МВД Афганистана по административным вопросам заявил, что численность персонала министерства приближается к двумстам тысячам человек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Маулави Мохаммад Хасан Хашеми заявил на пресс-конференции в Кабуле, что более 2700 солдат предыдущего правительства также были завербованы в полицию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хашеми добавил, что указ лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о всеобщей амнистии полностью выполняется, и аресту подвергаются только те, кто выступает против движения.

По его словам, за прошедший год было убито 243 противника «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 72 ранено. Однако замминистра не уточнил, к какой группировке принадлежали эти люди.

В прошедшем году Фронт национального сопротивления бросил вызов талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Панджшер и Баглан. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также осуществила нападения смертников и имела боестолкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя они всегда утверждали, что присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане незначительно.

По словам замминистра, также сдались 237 противников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хашеми заявил о формировании батальона смертников в составе МВД и подчеркнул, что это подразделение является гордостью движения. Однако он отказался сообщить подробности о батальоне.

Заместитель министра заявил, что за последний год ситуация в области безопасности значительно улучшилась, а количество уголовных преступлений за последние 20 лет существенно сократилось.

Отметим, что при предыдущем правительстве одной из главных причин отсутствия безопасности в Афганистане было само движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).