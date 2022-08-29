Нью-Йорк, США, , 13:42 — REGNUM Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) выразил обеспокоенность положением беременных женщин в Афганистане и сообщил, что каждые два часа в стране умирает беременная женщина из-за «излечимых» осложнений. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Беременная (сс) Suhyeon Choi

ЮНФПА написал в отчёте, что уровень материнской смертности в Афганистане является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация заявляет, что большинство беременных женщин в Афганистане не имеют доступа к медицинским услугам.

В докладе ЮНФПА говорится, что коллапс системы здравоохранения ставит под угрозу жизнь беременных женщин в отдаленных районах.

«Для 24 000 женщин, которые ежемесячно рожают в труднодоступных районах, роды фактически могут быть смертным приговором», — сказала доктор Наталья Канем, исполнительный директор ЮНФПА.

Следует отметить, что в начале этого года Фонд ООН в области народонаселения запросил 251,9 миллиона долларов для обеспечения репродуктивного здоровья и удовлетворения психосоциальных потребностей 9,2 миллиона человек, подразумевая, что часть этой помощи будет направлена на профилактику материнской смертности в Афганистане.