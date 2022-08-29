Париж, 29 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Французский астронавт Томас Песке «будет с большим вниманием следить» за следующими пилотируемыми полетами миссии «Артемида» на Луну, полагая, что у него есть «голос», так же как и у «нескольких» европейских астронавтов, сообщает Le Figaro.

НАСА Земля из космоса. На орбите станция МИР

Новая ракета НАСА должна стартовать на Луне впервые за 50 лет. Капсула Orion, испытанная без экипажа, будет выведена на орбиту вокруг Луны, чтобы убедиться, что корабль безопасен для посадки астронавтов.

«Будут полеты для европейских астронавтов, ясно, что я и мои коллеги будем очень внимательно следить за этим», — заявил Томас Песке.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в государственных похоронах экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ не будет принимать президент Франции Эммануэль Макрон.

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