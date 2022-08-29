Кишинёв, 29 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Молдавии в течение июля и августа поступило «рекордное» число ложный сообщений о минировании — 124. Об этом 29 августа заявил на брифинге глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

Он отметил, что за первое полугодие 2022 года было гораздо меньше подобных сообщений — 24. Личности всех, кто позвонил на номер 112, установлены. Работа по выявлению личностей, присылавших сообщения по электронной почте, продолжаются.

«С начала года ложные сообщения о заложенных бомбах охватили 885 населенных пунктов республики. В проверке задействовали 3232 работника МВД и 1125 автомобилей», — рассказал Чернэуцяну.

Стоит отметить, что чаще всего в Молдавии ложны сообщения о «минировании» касались аэропорта в Кишинёве. Там каждый раз приходилось проводить эвакуацию и проводить обследование.