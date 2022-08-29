Синоптики ожидают исчезновения в Москве запаха гари
Москва, 29 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Из Москвы уйдёт запах гари из-за перемены направления ветра, сообщили в центре «Фобос».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва
Столицу уже несколько дней не покидает запах гари из-за бушующих в Рязанской области лесных пожаров.
«Если сегодня ещё ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдёт на юго-западный, а далее — на северо-западный, западный и ещё будет очень сильным», — цитирует РИА Новости слова ведущего сотрудника центра Александр Синенкова.
По его словам, гарь пожаров из Рязанской области направится на территорию Верхней Волги и Северного Урала.