Москва, 29 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Из Москвы уйдёт запах гари из-за перемены направления ветра, сообщили в центре «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Столицу уже несколько дней не покидает запах гари из-за бушующих в Рязанской области лесных пожаров.

«Если сегодня ещё ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдёт на юго-западный, а далее — на северо-западный, западный и ещё будет очень сильным», — цитирует РИА Новости слова ведущего сотрудника центра Александр Синенкова.

По его словам, гарь пожаров из Рязанской области направится на территорию Верхней Волги и Северного Урала.