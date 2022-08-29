Таллин, 29 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Институты и университеты Эстонии начинают учебный 2022–2023 год без каких-либо ограничений. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

Seth Sawyers Лекционный зал в вузе

Это произойдет впервые с начала эпидемии зимой 2020 года. Вузы надеются сохранить очное контактное обучение в течение всего учебного года.

Если в 2021 году вузы готовились к обучению в условиях коронавирусных ограничений, то в этом году ситуация спокойнее. «В этом году мы начинаем учебу так, как это было в обычные годы», — сообщила проректор Тартуского университета по учебной части Ауне Валк.

По словам заведующей отделом обучения Эстонского университета естественных наук Ины Ярве, в 2021 году организация занятий в университете зависела от введенных государством ограничений. В новом учебном году преподаватели сами решат, будут они проводить лекции онлайн или нет, но на данный момент вуз не планирует вводить какие-либо централизованные ограничения из-за коронавируса.

Таллинский технический университет также начинает учебный год с контактного обучения. «Мы начинаем учиться как обычно, хотя и подготовились к ситуациям на случай, если возникнет необходимость перехода к дистанционному обучению», — сказал проректор по учебной части Хендрик Волл.

В вузах Эстонии объяснили возвращение к привычному формату обучения также и тем, что социальное общение и личное взаимодействие преподавателей и студентов являются важной частью образовательного процесса, особенно для первокурсников.