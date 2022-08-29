Москва, 29 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Два самолёта Су-25 ВСУ сбиты в Запорожской области и ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщает 29 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

Уточняется, что ВКС России сбили штурмовики Су-25 у села Червоный Яр в Запорожской области и у посёлка Курдюмовка в ДНР.

Всего с начала российской спецоперации на территории б. УССР уничтожены 276 самолётов киевских сил, 148 вертолётов, 1832 беспилотников и 370 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожено свыше 4,4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и миномётов, свыше 5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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