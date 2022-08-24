Пенза, , 16:39 — REGNUM К предстоящему Дню знаний и Единому дню голосования в Пензенской области на антитеррористическую защищенность проверят все социально важные объекты. Об этом 24 августа заявил глава региона Олег Мельниченко.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

В преддверии всенародного праздника — Дня знаний важно не допустить ни малейшей террористической угрозы, подчеркнул губернатор.

«1 сентября в Пензенской области торжественные мероприятия будут проводить 1060 образовательных объектов. Это достаточно большой объем для работы, необходимо проверить все и встретить праздник в полной готовности», — добавил он.

Также усилят меры безопасности с 9 по 11 сентября.

«Будут работать 1032 избирательных участка, количество потенциальных избирателей — более миллиона человек. Нужно заблаговременно пресекать все попытки дестабилизировать обстановку, чтобы избежать возможных нештатных ситуаций», — заключил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в конце мая в девяти регионах Поволжья прошли комплексные тренировки соединений и воинских частей Центрального военного округа по противодействию терроризму. Бойцы антитеррора также отработали ликвидацию барражирующих БПЛА (беспилотный летательный аппарат) и выявление отравляющих веществ.

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