София, , 12:52 — REGNUM Уровень инфляции в Болгарии к концу текущего года может превысить 12,8%, что станет абсолютным рекордом в новейшей экономической истории страны. Об этом 29 августа со ссылкой на данные министерства финансов Болгарии сообщает БНР.

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По словам главы болгарского минфина Росицы Велковой, на сегодняшний день в казне нет денег на «внеочередные траты», включая дополнительные расходы для сферы сельского хозяйства и реализации гуманитарных программ.

«В третьем и четвёртом квартале 2022-го года Болгария столкнётся с общим замедлением экономического развития», — отметила, в частности, Велкова.

При этом Велкова не исключила замедления инфляционных процессов в 2023-м году до 5,8%.

«Для этого нашему государству нужен режим жесткой экономии средств», — резюмировала она.