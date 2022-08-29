Москва, 29 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В странах Европы одно за другим закрываются крупные промышленные предприятия. Главные причины — критически не хватает энергоносителей. При этом цены на них бьют рекорды, передает 29 августа РИА Новости.

Novatek.ru Газ

Так, с сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. О приостановке заявили нидерландский цинковый завод Budel и румынский завод Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака.

Из-за слишком высоких цен на газ приостанавливает работу польский производитель удобрений ANWIL. Норвежская Yara сокращает мощности до 35%. В Германии закрывает филиалы по стране компания SKW Sticksoffwerke Piesteritz. Под угрозой закрытия и другие предприятия.

Также в странах ЕС отмечается двузначная инфляция. По мнению экспертов, отсутствие постоянных источников дохода и высокие цены в магазинах грозят социально-экономическим взрывом в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из стран Европы не способна выдержать наступивший энергетический кризис, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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