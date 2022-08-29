Москва, , 12:23 — REGNUM Пластик внутри нас. Он есть и его у нас много. И в лёгких и в крови, сообщил в своем телеграм-канале 29 августа известил главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Отвечая на вопрос: «Откуда?», он пояснил, что это — результат загрязнения окружающей среды:

Пластик в океане Jedimentat44

«Младенческие писки «зелёных» (которые, кстати, не понимают альтернативу), ничего изменить не смогут.

В 2020-21 году медицинских масок (вы знали, что они пластиковые?!) в Мире в день выбрасывалось более 3 миллиардов (миллиардов!) в день (день!). Микрочастицы пластика и в воздухе и в воде и в пище. Шины мириады автомобилей изнашиваются и микропластиковые частицы пропитывают воздух. Вода из пластиковых бутылок содержит микропластиковые частицы. Сковородки с антипригарным покрытием, медицинские маски, чайные пакетики, синтетическая одежда с микроповреждениями при стирке- все это источник микропластинка, попадающего в воду, землю и воздух. Он найден в пищевых продуктах- курица, яйца, соль, пиво. Даже Антарктида не стала сегодня исключением- частицы микропластинка найдены в помете тамошних пингвинов.

Миллиарды тон пластика уходят в «отходы», загрязняя окружающую среду и наши тела. Причём, как Вы Помните, биоразложению он не подвергается.

Врачи пока точно не знают- какой именно вред здоровью причиняют частицы микропластинка внутри нас. В основном это пропиэтилен и полипропилен. Наиболее вероятны рак лёгкого, другая онкология, ускорение атеросклероза и проблемы щитовидной железы. Предполагают так же, что микрочастицы пластика могут облегчать проникновение в организм бактерий и вирусов.

Индивидуально бороться мы со всем этим не можем. Тут только совместные усилия соответствующих ведомств всех стран. Но всем сейчас не до этого», — считает доктор Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области провели исследование, показавшее наличие микропластика в отдаленных районах бассейна Белого моря.

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