Доха, 29 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Поступления в бюджет Катара резко увеличились из-за роста мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на данные, опубликованные Управлением планирования и статистики Катара.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

По последним данным, сальдо торгового баланса страны за июль 2022 года увеличилось на 78% до 34,8 млрд риалов (1$ = 3,6 риала), по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Согласно отчёту, стоимость катарского экспорта увеличилась на 44,4 млрд риалов, на 61,9% в годовом исчислении, и выросла на 12,4% в месячном исчислении. Стоимость импорта товаров увеличилась на 21,8% в год и достигла около 9,6 млрд риалов, а ежемесячный прирост составил 2,9%. В годовом сравнении стоимость экспорта «нефтяных газов и других газообразных углеводородов» увеличилась примерно до 30,6 млрд риалов, или на 90,3%.