* талибов — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 11:36 — REGNUM В результате подрыва на мине в афганской провинции Кунар погибли двое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв Portalsatu.com

Инцидент произошёл 28 августа на мосту Корхали, недалеко от города Асадабад, административного центра провинции Кунар.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока хранят молчание.

Напомним, что недавно в результате подрыва автоколонны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на минах в Панджшере погибли семь боевиков.