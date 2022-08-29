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Двое талибов* подорвались на мине в Афганистане
*талибов — запрещённая в России организация
Асадабад, Афганистан,
29 августа 2022, 11:36 — REGNUM В результате подрыва на мине в афганской провинции Кунар погибли двое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
Инцидент произошёл 28 августа на мосту Корхали, недалеко от города Асадабад, административного центра провинции Кунар.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока хранят молчание.
Напомним, что недавно в результате подрыва автоколонны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на минах в Панджшере погибли семь боевиков.
История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.