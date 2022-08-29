Брисбен, Австралия, 29 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Проблемы в индустрии туризма Австралии продолжились утром 29 августа в штате Квинсленде после того, как уборщики в аэропорту Брисбена объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Kgbo Брисбен, Австралия

Сотрудники, одетые в красное, собрались перед аэропортом, требуя повышения оплаты и улучшения условий труда. Чтобы посыл дошел до руководства и окружающих, сотрудники аэропорта стучали ложками в кастрюли в зоне прибытия пассажиров.

«Утреннее зрелище вызвало длительные задержки для пассажиров и предваряет федеральный саммит по труду на этой неделе, который попытается решить проблему снижения реальной заработной платы и нехватки рабочих по всей стране», — пишут журналисты.

В Объединенном профсоюзе рабочих, который санкционировал акцию в аэропорту Брисбена, заявили, что в преддверии Рождества запланированы дальнейшие акции протеста, поскольку аэропорт борется с нехваткой персонала.