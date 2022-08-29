Тбилиси, 29 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В лесах Боржомского муниципалитета края Самцхе-Джавахетия Грузии не осталось крупных открытых очагов пожара. Об этом 29 августа сообщает телеканал «Имеди».

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

По данным журналистов, продолжаются работы по немногим оставшимся мелким действующим и дымящимся очагам пожара. Ведётся строительство дорог с применением тяжелой техники для того, чтобы пожарные машины проехать для тушения огня.

В борьбе с пожаром принимают участие сотрудники МВД, минобороны, министерства природы и сельского хозяйства. Пожар под Боржоми тушат с 20 августа.

Стоит отметить, что накануне несколько пожаров вспыхнули в районе Тбилиси. Их тушение продолжается.