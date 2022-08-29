Ереван, 29 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министерство труда и социальных вопросов Армении разработало проект, устанавливающий порядок оказания помощи пострадавшим от взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване и родственникам погибших. Об этом 29 августа сообщает агентство «Арменпресс».

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В министерстве ответили на запрос журналистов. Сообщается, что разработанный проект представлен на утверждение.

«Уточнён круг бенефициаров проекта, в соответствии с чем, содействие будет оказано семьям погибших и получивших увечья, лицам, прошедшим лечение в стационарных условиях», — говорится в сообщении.

Другие подробности в министерстве пообещали предоставить позже.

Напомним, взрыв на территории ТЦ в Ереване произошёл 14 августа. На месте трагедии нашли тела 16 человек, личности всех погибших установлены. Один человек также числится пропавшим без вести.