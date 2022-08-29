Москва, 29 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Основатель компании «Т-Платформы», которая выпускает отечественные суперкомпьютеры, Всеволод Опанасенко обратился в арбитраж Москвы с иском о самобанкротстве. Заявление бизнесмена суд начнёт рассматривать 9 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление в базе суда зарегистрировано 12 августа 2022 года, а 23 августа его принял судья Марасанов, назначив заседание по рассмотрению обоснованности заявления.

«Принимая во внимание факт наличия у должника на иждивении детей, суд считает необходимым привлечь к участию в настоящем в деле о банкротстве орган опеки и попечительства по г. Москве», — уточняется в материалах дела.

Опанасенко в базе ЕГРЮЛ числится владельцем трёх ныне ликвидированных компаний — ООО «Навитроника» (ликвидировано в июне 2021 года), ООО «Т-Платформы» (прекращена деятельность юридического лица путём реорганизации в форме преобразования, правопреемник — АО «Т-Платформы») и ООО «Микроник-пресс».

В 2021 году Гагаринский суд Москвы по иску госкорпорации «ВЭБ. РФ» взыскал с Опанасенко крупную сумму, которая фигурировала как убытки и неустойка. Сумма составила более 1,6 млрд рублей.

Напомним, ранее процедура банкротства была введена в отношении разработчика суперкомпьютеров — АО «Т-Платформы», с которым связан Опанасенко. Последний также проходил фигурантом по уголовному делу о поставке оборудования для МВД России.